Ярославль, 8 апреля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Государство планирует развивать сельский туризм через грантовые программы. Об этом было заявлено в Ярославле 7 апреля на Всероссийской конференции по вопросам развития туризма на селе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области. Конференция предварила заседание Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ.

ИА REGNUM музей кацкарей в деревне Мартыново

«Сельский туризм — это мировой тренд, у которого огромная перспектива. В других странах сельский туризм продвигают десятки лет. Россия в этом отношении отстает, поэтому так важно говорить о том опыте, который появляется в разных концах страны. Он не требует больших вложений, но при этом имеет огромное социальное значение. Зачастую это единственный инструмент сохранения отдаленных населенных пунктов. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос грантовой поддержки таких инициатив», — сказала на конференции заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Систему грантов для предпринимателей, занимающихся местным туризмом, Министерство культуры планирует ввести с 2017 года. Деньги можно будет направить на развитие проектов. Заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. Демидова Андрей Данилов считает, что господдержка этой сферы необходима.

«В ряде регионов приняты собственные программы поддержки сельского туризма, есть своя грантовая система, например, в Калужской области. Там более 500 объектов сельского туризма, а в Ярославской области всего 46. В прошлом году к нам обратился фермер из Тутаевского района, который разводит романовских овец. Мы разработали программу превращения фермы в туристический объект, с контактной зоной, мастер-классами, дегустацией овечьего сыра. Романовская овца — это уникальный бренд и часть нашей истории. Но у фермера нет собственных средств, чтобы инвестиовать в туризм. Государственные гранты очень помогли бы. Сельский туризм очень важен с точки зрения создания рабочих мест на селе, инфраструктуры не только для экскурсантов, но для местных жителей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. Демидова, председатель Общественного совета при агентстве по туризму Ярославской области Андрей Данилов.

Заседание Координационного совета по туризму при Министерстве культуры пройдет в Ярославле сегодня.