Москва, 8 апреля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Украина неправильно интерпретирует процесс евроинтеграции, считает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

Twitter Алексей Пушков

По его мнению, Украина воспринимает этот процесс как «нахрапистое навязывание Евросоюзу» себя в нынешнем виде, а не приближение страны к европейскому уровню.

«В Киеве понимают евроинтеграцию не как приближение Украины к европейскому уровню, а как нахрапистое навязывание Евросоюзу Украины в её нынешнем виде», — пишет Пушков в Twitter.

Ранее 6 апреля граждане Нидерландов предсказуемо ответили «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Около 62% пришедших на референдум проголосовали «против», «за» высказались 38%. В референдуме приняли участие лишь 32% от общего числа избирателей, но этого достаточно, чтобы он был признан состоявшимся.