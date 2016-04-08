Украина нахраписто навязывает себя ЕС — Пушков
Москва, 8 апреля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Украина неправильно интерпретирует процесс евроинтеграции, считает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).
По его мнению, Украина воспринимает этот процесс как «нахрапистое навязывание Евросоюзу» себя в нынешнем виде, а не приближение страны к европейскому уровню.
«В Киеве понимают евроинтеграцию не как приближение Украины к европейскому уровню, а как нахрапистое навязывание Евросоюзу Украины в её нынешнем виде», — пишет Пушков в Twitter.
Ранее 6 апреля граждане Нидерландов предсказуемо ответили «нет» ассоциации ЕС с Украиной. Около 62% пришедших на референдум проголосовали «против», «за» высказались 38%. В референдуме приняли участие лишь 32% от общего числа избирателей, но этого достаточно, чтобы он был признан состоявшимся.