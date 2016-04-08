Афины , 8 апреля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Вторая партия мигрантов, прибывших незаконно на территорию Греции, была отправлена 8 апреля паромом с острова Лесбос в Турцию в рамках соглашения между Брюсселем и Анкарой по разрешению миграционного кризиса в ЕС, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По сообщениям местных СМИ, на борту парома, отплывшего в сторону Турции, находилось 45 человек. Все они граждане Пакистана. Также планируется, что позднее остров покинет более многочисленная группа мигрантов.

Первая группа мигрантов, находившихся на территории Греции, была возвращена в Турцию 4 апреля.

Напомним, по условиям соглашения, заключенного 20 марта между Турцией и ЕС, Анкара взяла на себя обязательства забрать всех мигрантов и беженцев, которые пересекают Эгейское море и незаконно прибывают в Грецию.

В свою очередь, ЕС должен переселить из Турции тысячи сирийских беженцев, а также предоставить Анкаре финансирование, безвизовый режим и возобновить переговоры по принятию Турции в члены ЕС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Европе отказом от дальнейшей реализации соглашения с ЕС о возвращении мигрантов из Европы в Турцию, если Евросоюз не будет выполнять свои обязательства.