Первоуральск, Свердловская область, 8 апреля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. В Свердловской области осуждённый за изнасилование и убийство несовершеннолетних девочек свердловчанин намерен судиться с одним из местных изданий. В своём официальном письме в редакцию газеты он сообщил, что одна из публикаций принесла ему «моральные страдания», и потребовал извинений и денежной компенсации в размере 1,5 миллионов рублей.

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Речь идёт о публикации, размещённой в первоуральской газете «Городские вести». В ней рассказывается о том, как не стать жертвой преступных действий сексуального характера и как уберечь своих детей. В качестве примера автор публикации напомнил о преступлениях осуждённого и опубликовал его фамилию. Сам осуждённый воспринял это как оскорбление его лично и всех обладателей указанной фамилии.

«В одной из статей «газеты» вы допустили в отношении меня лично и моей фамилии серьезное оскорбление, причем, нанесли его публично, что отягощает степень вашей вины и тех моральных страданий, причиненных мне лично вашей газетой» — написал в письме-претензии осуждённый. Далее потребовал извинений, их публикации в газете с увеличенным тиражом и денежной компенсации в размере 1,5 миллионов рублей.

В редакции газеты «Городские вести» сообщили, что юристы готовят ответ, так как письмо было написано официально. «Мы откажем по всем пунктам. Мы своей вины не признаём», — сообщили в редакции. Сотрудники издания напомнили, что ранее гражданин был осуждён за изнасилование и убийство школьниц начальных классов, что полностью соответствует размещённому в издании материалу, а значит, не противоречит закону.

Напомним, что ещё в 2010 году гражданин был осуждён сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Судом было установлено, что в период с июля 2005 по май 2009 года он изнасиловал и убил трёх девочек. В итоге он был приговорён к высшей мере наказания — пожизненному заключению.

В пресс-службе Свердловского областного суда пояснили, что в России были прецеденты, когда осуждённые выигрывали судебные иски по фактам размещённой в их отношении недостоверной информации. «В Свердловской области таких случаев пока не было. Как правило, осуждённые обижаются на то, что в СМИ упоминается их фамилия, или навешиваются ярлыки. Так бывает, когда во время подготовки материала эмоции захлёстывают. Именно такие публикации становятся впоследствии предметом исковых заявлений. Вот поэтому мы призываем всех журналистов быть внимательными при подготовке материала и посмотреть на него глазами юриста», — сообщила руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.