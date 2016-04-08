Москва, 8 апреля, 2016, 09:07 — ИА Регнум.



Исаак Левитан. На даче в сумерки. 1890

Ситуация на дорогах столицы осложнится в последний день рабочей недели из-за начала дачного сезона, предупреждает 8 апреля Департамент транспорта Москвы.

«В связи с плюсовой температурой и открытием дачного сезона на дорогах города ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, на вылетных магистралях по направлению в область, ТТК и МКАД», — говорится в сообщении.

В воскресенье ситуация будет обратной — поток автомобилей будет более интенсивным по направлению в город.

По прогнозам в пятницу, 8 апреля, пробки будут на улице Профсоюзной, Ленинском проспекте, шоссе Энтузиастов и Ленинградском шоссе, а также в центральной части города.

Водителям рекомендовано быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим с целью профилактики ДТП. Кроме того, поездки за пределы города желательно перенести на внепиковые часы.