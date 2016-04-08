Вашингтон, 8 апреля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Американские астрофизики из Калифорнийского технологического института заявили, что имеют доказательства существования огромной холодной планеты в Солнечной системе, за пределами орбиты Плутона, которую они назвали «Планета Девять», сообщает Sun.

wallpaperbeta.com Астероиды

Особо отмечается, что эта планета могла быть причиной гибели всего живого на Земле миллионы лет назад и может угрожать Земле в будущем.

Ученые заявляют, что движение этой планеты через пояс Койпера направляет поток комет и астероидов в сторону нашей планеты. Столкновение этих космических объектов с Землей может привести к гибели всего живого на нашей планете.