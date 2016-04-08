Токио, 8 апреля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Правительство Японии в 2016 году может вернуть себе 7,8 тыс. га земли или 17% от всех территорий на острове Окинава, на которых в настоящее время расположены военные объекты США, сообщает агентство Kyodo.

Окинава

В данный момент переговоры между Токио и Вашингтоном по этому вопросу продолжаются. Договор о возвращении примерно 4 тыс. гектаров земли на Окинаве был подписан еще в 1996 году, однако реализация соглашения в 2002 году была отложена на неопределенный срок.

Уточняется, что основным условием США является сохранение за собой территорий, на которых находятся взлетно-посадочные полосы для конвертопланов MV-22 Osprey. Против этого возражает население Окинавы, которое считает конвертопланы опасными.

Со своей стороны префектура Окинавы настаивает на выносе за пределы острова аэропорта «Футэмма», Токио намерен лишь перенести его на север к одному из поселков.