Москва, 8 апреля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Центробанк отозвал 8 апреля лицензию у московской кредитной организации АО «Соверен Банк». Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Банк России принял решение о применении крайней меры воздействия в связи с неисполнением «Соверен Банком» федерального законодательства и нормативных актов ЦБ. Кроме того, банк проводил кредитную политику, связанную с повышенным риском. При этом денежные средства размещались в низкокачественные активы.

Банк России отмечает несоответствие правил внутреннего контроля кредитной организации над противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, требованиям нормативных актов ЦБ. Такое же несоответствие наблюдается в плане правил контроля над противодействием финансированию терроризма.

«При этом «Соверен Банк» (АО) был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж», — сообщили в пресс-службе.

В банке назначена временная администрация. Приостановлены полномочия исполнительных органов «Соверен Банка» в соответствии с федеральным законодательством.

Уточняется, что «Соверен Банк» является участником системы страхования вкладов. В связи с этим вкладчикам банка будет выплачено 100%-ное страховое возмещение, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

«Соверен Банк» по состоянию на 1 марта 2016 г. занимал 485-е место по величине активов в банковской системе России.

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