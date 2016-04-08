Степанакерт, 8 апреля, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Ординарий Армянской католической церкви в Восточной Европе архиепископ Рафаэль Минасян выразил разочарование из-за отсутствия интереса международных средств массовой информации и дипломатов к конфликту в Нагорном Карабахе, передает Radio Vaticana.

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По словам монсеньора, «грубые нарушения международного права большинство СМИ игнорируют или цензурируют». В частности, он приводит в пример историю с «варварской казнью пожилой четы армянских католиков», убитых вместе со своей дочерью в субботу, 2 апреля, в собственном доме. Всем им отрезали уши. По мнению наблюдателей, подобные действия характерны для ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), а некоторые азербайджанцы могут быть, в сущности, и «исламистскими боевиками».

Правительство Армении, которая поддерживает Нагорный Карабах, со ссылкой на данные разведки утверждает, что около 2,5 тысячи граждан Азербайджана воюют в настоящее время в Сирии и Ираке. Кризис не ограничивается, следовательно, только Кавказом, тем более что Баку поддерживает Турция, а Ереван является союзником России.

Эскалация конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном официально завершилась во вторник, 5 апреля, прекращением огня. Несмотря на перемирие, архиепископ призывает молиться о восстановлении мира и о христианах Карабаха.