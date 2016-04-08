Москва, 8 апреля, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Прибытие двух рейсов — из Ташкента и Афин — было задержано из-за сложных метеоусловий в московском аэропорту «Внуково».

msnbc.com Туман

По причине сильного тумана двум бортам пришлось сделать несколько кругов над аэродромом. В результате Boeing 767−200, направлявшийся в столицу из Ташкента, приземлился позже на 40 минут, а Boeing-737, вылетевший из Афин, задержался на 1,5 часа, пишут «Вести».

Ранее два рейса — из Мурманска и Риги — дважды заходили на посадку в «Шереметьево».

Сейчас аэропорт «Внуково» продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля туман также стал причиной изменений в работе аэропорта Барнаула. А 7 апреля через 15 минут после взлета назад во «Внуково» вернулся борт авиакомпании Utair, который должен был вылететь в Белгород. Позже пассажиров доставил к месту назначения другой самолет.