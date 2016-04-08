Большое Село, Ярославская область, 8 апреля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача акушера-гинеколога Большесельской ЦРБ, являющегося также депутатом муниципального совета. Как сообщает СУ СКР по региону, медик едва не погубил пациентку, сделав ей операцию по искусственному прерыванию беременности.

Большесельская ЦРБ

В ведомстве корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что мужчине вменяется в вину преступление, квалифицированное в соответствии с ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, в мае 2015 года врач за вознаграждение в 2000 рублей согласился сделать местной жительнице аборт. Операция проводилась в больнице, но неофициально. При этом врач сфальсифицировал медицинские документы, представив развитие ситуации в соответствии с диагнозом «самопроизвольный выкидыш».

«При проведении аборта врач повредил пациентке стенку матки и тонкую кишку. В ходе операции женщина неоднократно предупреждала его о том, что чувствует сильную боль. После того, как открылось кровотечение, пациентку пришлось спасать бригаде медиков», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

В настоящее время уголовное дело в отношении врача направлено в суд. Кроме того, комплексная судебно-медицинская экспертиза, проведенная в рамках следствия, констатировала многочисленные нарушения, допущенные врачом. В результате, в целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, в Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области внесено соответствующее представление.