Якутск, 8 апреля, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Булунском районе Якутии 24 оленя были убиты и 6 ранены сразу после соревнований на ежегодном слёте оленеводов. В животных, победивших накануне в гонках на упряжках, стреляли из крупнокалиберного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества», сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Булунского района Якутии Раиса Кислицына.

Олень

Животные принадлежали МУП «Булунский» из села Кюсюр. Всего на соревнования сотрудники предприятия привезли 80 оленей и лишились 30 из них.

«Это были лучшие наши животные, наша гордость, мы их несколько лет готовили, тренировали… Так радовались победе! И вот в одночасье лишились их», — рассказали оленеводы ЯСИА.