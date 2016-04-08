Москва, 8 апреля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Нефть марки Brent действительно не смогла надолго закрепиться выше отметки 40,00 долл./барр. Свою роль сыграло и отсутствие новых драйверов, и технически сильный барьер на пути вверх, и новая волна страхов по поводу темпов роста мировой экономики, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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По её мнению, «ни в США, ни в Европе, ни в Азии ситуация не выправляется: слабый ВВП будет рождать еще более слабый спрос на энергоносители в дальнейшем. Кроме того, масла в огонь подлили и сообщения компании Фирма Genscape о том, что за неделю объемы нефти в терминале города Кушинга выросли на 255 804 барреля. К закрытию американской сессии нефть всё же восстановила позиции».

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«Это только подтверждает уже озвученный ранее тезис: на текущий момент нет достаточно сильных драйверов, чтобы отправить актив в ту или иную сторону, поэтому диапазон торгов так и будет ограничиваться 2 долл./барр. от 38,00 до 40,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть незначительно росли несколько дней. Так, 7 апреля баррель Brent с поставкой в июне подорожал на 0,673% до $40,11. Майские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX прибавили 0,867% и составили $38,08 за баррель.