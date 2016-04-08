Ярославль, 8 апреля, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Ярославская градозащитница Ольга Мазанова стала лауреатом международной общественной Премии имени Алексея Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России». Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры России.

Ольга Мазанова

«В этом году лауреатом в первой номинации стала Ольга Мазанова — архитектор и общественный деятель, активно борющийся за сохранение исторического центра Ярославля, во второй номинации — Центр возрождения и культурного наследия «Крохино» и его руководитель Анор Тукаева (www.krokhino.ru), координатор движения за возрождение церкви Рождества Христова в Крохино. Почетный диплом премии присужден московскому общественному движению «Вспомнить все» (реставрация малых архитектурных форм и элементов декора), созданному Александром Можаевым и Натальей Тарнавской», — говорится в сообщении Минкульта.

Ольга Мазанова в течение нескольких лет активно борется против действий властей Ярославля и застройщиков, нарушающих исторический облик города, центр которого включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наиболее ярким эпизодом этой борьбы, в которую благодаря Мазановой оказалась включена значительная часть общественности, является борьба против застройки у храма Николы Мокрого 17 века. Сама Ольга Мазанова говорит, что вручение премии — признание «всей ярославской градозащиты».

Вручение премии состоится 14 апреля 2016 года в 19.00 в Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Учредителями премии являются Государственный институт искусствознания, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, издательство «Северный паломник», Московский архитектурный институт и Институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Институт стан Азии и Африки РАН, а также семья выдающегося исследователя древнерусской и византийской архитектуры Алексея Ильича Комеча.