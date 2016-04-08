Москва, 8 апреля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Рубль в ближайшее время могут поддерживать позитивные тенденции, развивающиеся в экономике. Впрочем, они активно подогреваются представителями Центробанка и МЭР. Стоит отметить, что действительно есть определенные признаки «нащупывания дна» в российской экономике, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль

«К примеру, инфляция по темпам роста замедлилась до показателей почти 2-летней давности — 7,3% г/г, промышленное производство в феврале впервые с декабря 2014 года продемонстрировало рост и в годовом, и в месячном выражении. Рубль с конца января демонстрирует укрепление на фоне умеренно растущей нефти. Все это пока только создает благоприятные условия для стабилизации на довольно низком уровне. Подобные признаки наблюдались в августе 2015 года, но потом наступила новая волна спада, — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, пока имеет смысл просто понаблюдать, и только при подтверждении текущих тенденции в течение пары месяцев подряд можно с уверенностью говорить о «пройденном дне». Впрочем, для USD/RUB важнее ожидания, чем реальность, поэтому не исключены попытки движения к 65,00 в среднесрочной перспективе», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля, по данным Московской биржи, курсы доллара США и евро росли к рублю. Так, доллар вырос на 29,80 копейки до 67,8880 рубля. Евро подорожал на 29,20 копейки и составил 77,2990 рубля. Официальные курсы ЦБ РФ на 8 апреля составляют 67,80 руб. за американскую валюту и 77,37 руб. за европейскую.