Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Воздушная гавань «Платов», которую возводят в Аксайском районе Ростовской области к мундиалю-2018, может быть сдана на месяц раньше запланированного срока. Строители ведут работы с явным опережением графика. Об этом стало известно в ходе инспекции объекта губернатором Василием Голубевым вместе с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 8 апреля.

donland.ru Строительство аэропорта в Ростовской области

Финансовыми средствами на строительство регион располагает в полной мере. Привлекать к строительству будут также студенческие отряды. Кроме того, как было отмечено в ходе выездного совещания, при возведении аэропортового комплекса используются материалы в том числе отечественного производства.

«В Ростовской области есть ряд производителей, которые могут предоставить определенную продукцию, для того чтобы использовать их на сегодняшнем этапе строительства. Безусловно, строительным материалом мы пользовались местных производителей. Но теперь уже следующий этап. И мы говорим и о стеклопроизводителях, и об определенных алюминиевых конструкциях, и о других строительных конструкциях. Это и вопросы более сложного оборудования. Все это в области есть», — сказал Вексельберг.

Еще один немаловажный вопрос, который был поднят на совещании, — строительство транспортных артерий, которые соединят областной центр с аэропортом. Планируется, что проложат к воздушной гавани две дороги. К их возведению приступят уже в текущем году. Это сделано для того, чтобы дороги не успели прийти в негодность, прежде чем главный транспортный объект ЧМ-2018 на Дону будет введен в эксплуатацию.

«Две магистрали: одна — от М-4, с устройством эстакады, а другая — от аэропорта до северного обхода Ростова, абсолютно новая дорога, порядка 16 км. В прошлом году мы должны были ее начать, но сознательно этого не сделали — посчитали, что она должна быть в хорошем состоянии именно к завершению строительства аэропорта. Мы завершим ее в начале 4-го квартала 2017 года», — отметил Василий Голубев.

Если говорить о создании новых рабочих мест, то глава региона добавил, что в целом на комплексе будет задействовано порядка 20 тыс. человек, «если иметь в виду всех, кто имеет отношение не только к аэропорту, но и транспорту, перевозкам, сфере услуг». Поэтому развивать эту часть территории области планируется достаточно активно.

Напомним, что аэропортовый комплекс, который до недавнего времени носил название «Южный», должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года. То есть перед тем, как воздушная гавань примет участников и гостей первенства планеты, ее тщательно протестируют. Что касается названия аэропорта, то в середине февраля текущего года жители Ростовской области приступили к выбору названия для транспортного узла. И большинство выбрало имя прославленного донского атамана Матвея Платова.

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