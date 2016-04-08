Вашингтон, 8 апреля, 2016, 08:22 — ИА Регнум. В Белом доме не считают, что США нарушили соглашение с Россией об утилизации избытков оружейного плутония, подписанное в 2000 году, сообщает «Коммерсантъ».

foto-basa.com Плутоний

Со своей стороны Вашингтон намерен соблюдать это соглашение. «Оно дает сторонам возможности консультироваться и договариваться по методам утилизации и не содержит обязывающих сроков. США не нарушили это соглашение, и предположения об обратном не соответствуют действительности», — сказала представитель Госдепартамента США.

Также она выразила сожаление, что Россия не принимала участие в саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал этот ядерный форум «домашним мероприятием», в ходе которого Россия всё равно не смогла бы повлиять на выработку финальных решений: «Во-первых, это, как стало ясно, это такое домашнее мероприятие, скорее всего, американское». Он отметил, что мероприятие было разбито на пять групп, а российской делегации предложили принять участие только в одной.

В ходе III медиафорума региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» 7 апреля Путин заявил, что США не выполняют свои обязательства по уничтожению оружейного плутония, в отличие от России. Тем самым они сохраняют за собой его возвратный потенциал. Это также стало одной из причин, по которой Россия не приехала в Вашингтон на саммит по ядерной безопасности.