Анкара, 8 апреля, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Турецкие и израильские делегации, работающие над соглашением о восстановлении отношений между двумя странами, достигли значительного прогресса в переговорах, а также разделяют мнение, что новый договор будет подписан в ходе следующей встречи, которая состоится в ближайшее время, заявили в МИД Турции 8 апреля, сообщает Reuters.

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В заявлении министерства указывается, что заместитель главы ведомства Феридун Синирлиоглу, специальный посланник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Джозеф Чехановер и временно исполняющий обязанности председателя Совета национальной безопасности генерал Яаков Нагель провели встречу 7 апреля в Лондоне.

Разрыв отношений между двумя союзниками в регионе произошел в 2010 году, когда от рук морской пехоты Израиля погибло 10 граждан Турции, выступавших в защиту Палестины. Тогда активисты пытались прорвать блокаду сектора Газа.