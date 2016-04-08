Москва, 8 апреля, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Министерством экономического развития России разработан проект интернет-площадки, предназначенный для экспорта российских товаров за рубеж.

ali-user.com eBay, AliExpress

Проект подразумевает создание компании-агрегатора, способной стать порталом для выхода российской продукции на мировые рынки. Российская площадка будет интегрирована с аналогичными зарубежными ресурсами типа китайских AliExpress и JD.com, и американских Amazon и eBay, пишет «Коммерсантъ».

Отбором экспортеров займется Российский экспортный центр (РЭЦ), в функции которого также будут входить стандартизация и сертификация товаров.

Для принятия заказов, оплаты и отправки товара экспортеры будут использовать личный кабинет на сайте агрегатора. Через него экспортер получит возможность кредитной, страховой и гарантийной поддержки организаций, сотрудничающих с площадкой. Для регулирования возможных споров будет создана площадка по примеру AliExpress.

Напомним, что в декабре 2015 года президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию предложил создать структуру, одной из задач которой станет поддержка «российских частных компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары поставлялись через интернет во все страны мира».