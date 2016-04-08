Токио, 8 апреля, 2016, 07:45 — ИА Регнум. В Токио трое граждан Японии — отец с двумя дочерьми — попытались проникнуть на территорию российского посольства, чтобы попросить политического убежища, сообщает RT.

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Сотрудники дипмиссии немедленно обратились к японским правоохранительным органам, поскольку граждане Японии вели себя агрессивно. По словам желающих — получить политическое убежище, их преследуют в Японии за «антиамериканские убеждения».

Попытку проникновения в посольство предотвратили дежурные коменданты — просители остались у въездных ворот посольства в окружении японской полиции.

Обращение граждан Японии и папка с их документами были переданы сотрудникам посольства РФ, которые пообещали рассмотреть его в установленном порядке.