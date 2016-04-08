Барнаул, 8 апреля, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Аэропорт Барнаула 8 апреля из-за тумана не смогли приземлиться два рейса из Москвы авиакомпаний «S7» и «Уральские авиалинии», сообщает портал «Амител».

tengrinews.kz Туман

Самолеты направлены в Новосибирск, в Барнаул они ориентировочно прибудут в 10.30 и 11.50 по местному времени соответственно. Также по данным справочной аэропорта, задерживается вылет в Москву двух утренних рейсов этих же авиакомпаний.

Пассажиры, которые должны были вылететь в Москву, находятся в аэропорту. Рейс «Аэрофлота» SU-1431 вылетел в Шереметьево в 10.00.

Причиной задержки стал туман.