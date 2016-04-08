Москва, 8 апреля, 2016, 07:31 — ИА Регнум. В четверг, 7 апреля, Замоскворецкий районный суд Москвы отказался удовлетворить иск Екатерины Ифтоди, требующей признать, что отцом ее сына является погибший политик Борис Немцов. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе суда.

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«Суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требований», — уточнил источник.

Отметим, что судебный процесс, в котором участвовали Екатерина Ифтоди с одной стороны и дети Бориса Немцова — Жанна, Антон и Дина — с другой, проходил в закрытом режиме.

В своем иске женщина настаивала на признании убитого политика отцом своего ребенка, чтобы претендовать на часть его наследства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в Москве.

По данному делу были задержаны 5 подозреваемых: Заур Дадаев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Темерлан Эскерханов.