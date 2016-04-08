Ливерпуль, Великобритания, 8 апреля, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Четвертьфинальный матч футбольной Лиги Европы между дортмундской «Боруссией» и английским «Ливерпулем» закончился со счетом 1:1.

liverpoolfc.com Матч «Боруссия» — «Ливерпуль»

Счет встречи открыл игрок «Ливерпуля» Дивок Ориги с подачи Джеймса Милнера на 36-й минуте матча. Через 12 минут «Боруссия» ответила голом своего капитана Матса Хуммельса после передачи Генриха Мхитаряна. Дальнейшие усилия обеих команд были безрезультатными.

Стоит отметить, что нынешний тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп до этого тренировал «Боруссию» и был очень тепло встречен болельщиками своих бывших подопечных.

Ответный матч состоится 14 апреля в Ливерпуле.