Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2016, 07:25 — ИА Регнум. В Вене состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, в ходе которого было принято решение о продлении работы группы наблюдателей на приграничных с Украиной пунктах пропуска в Ростовской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля со ссылкой на данные официального сайта ОБСЕ, мандат продлен до конца июля 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

«Согласно решению, мандат миссии ОБСЕ остается неизменным. Действуя в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, наблюдатели будут контролировать и сообщать о ситуации на двух российских контрольно-пропускных пунктах, а также движении через границу», — сказано в сообщении.

Напомним, что в состав группы наблюдателей входит 21 человек, включая руководителя. С ноября 2015 года группу возглавляет швейцарец Симон Ойгстер, сменивший почти через 1,5 года работы француза Поля Пикара.

По-прежнему за миссией ОБСЕ закреплены два пункта пропуска, расположенные на границе с Украиной — «Донецк» и «Гуково». Их наблюдатели контролируют, начиная с июля 2014 года. Тогда решение о необходимости создания группы было связано с тем, что российские КПП подвергались обстрелу со стороны украинских силовиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростовская область в период военного конфликта в Донбассе стала приютом для сотен тысяч украинских беженцев. До сих пор в донском регионе не снят режим ЧС, введенный в июне 2014 года в связи с наплывом вынужденных переселенцев. В период обострения ситуация на территории сопредельного государства чрезвычайное положение было распространено по всей области, но сегодня режим ЧС продолжает действовать только в приграничных городах и районах.

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