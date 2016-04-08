Якутск, 8 апреля, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Осужденному за мошенничество бывшему депутату и экс-директору «Саханефтегаз» Афанасию Максимову после взятия под стражу нанесли травму головы и угрожают карцером. Об этом отбывающий срок опальный политик написал в своём блоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

firstlinepress.org cella-carcere-2

«По прибытии в СИЗО 29.03.16 в отношении меня была применена физическая сила, в результате чего я получил травму головы, но от освидетельствования местные врачи категорически отказываются. Я практически оглох на правое ухо, но вести к сурдологу отказываются. Вместо этого объявили выговор», — сообщает Афанасий Максимов.

После избиения, с 1 апреля он объявил голодовку, но начальник СИЗО пригрозил ему карцером, если акция протеста не прекратится, отметил осужденный политик. «Думаю, что все эти провокационные действия согласованы с высшим начальством чтоб меня не освободилираньше срока по 10 статье УИК или УДО. Ведь до этого у меня были одни благодарности. В настоящее время содержусь в одиночной камере №149», — пояснил также Афанасий Максимов.

Он также благодарит всех, кто его «поддержал и поддерживает в этой неравной схватке с коррупционерами, разбазарившими все республиканское добро, доведшими 1/3 жителей Якутии до нищеты». «Несмотря на наличие постановления ВС РФ судебная коллегия под руководством Горевой выполняют указание высшего руководства Республики, чтоб меня во что бы то не стало до выборов в Госдуму держать в тюремных застенках. Надо ведь, как точно они все просчитывают — срок содержания у меня заканчивается 7 ноября 2016 года, то есть как раз после выборов», — также пишет в блоге опальный политик, подчёркивая, что духом не падает, так как «Сила в Правде!».

Как сообщало ИА REGNUM, Афанасия Максимова решением Верховного суда Якутии приговорили к 3 годам и 2 месяцам в исправительной колонии со штрафом в размере 800 тысяч рублей за хищение векселя. Такое решение принял Верховный суд Якутии, обвинение в сокрытии налогов не подтвердил.

Напомним, «дело Максимова» получило в Якутии широкий общественный резонанс, так как по мнению жителей республики оно было возбуждено по политическим мотивам. Хищение векселя, ставшее основанием для обвинения в мошенничестве, многие в республике считают относящимся к плоскости гражданско-правовых отношений, а потому буквально «притянутым» к уголовно наказуемому деянию. Создатель Якутского комитета народного контроля Александр Захаров-ЯКНК также полагает, что Афанасия Максимова «спрятали» в тюрьму, чтобы устранить препятствия и облегчить доступ к якутским нефтегазовым ресурсам. «С самого начала я заявлял, что процесс является политически мотивированным: дело было «состряпано» по указанию руководства республики за мою твердую позицию, что начиная с 2002 года весь экономический фундамент будущего Республики Саха последовательно и цинично был разрушен высшей исполнительной властью республики», — отмечал сам Афанасий Максимов.