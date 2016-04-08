Шанхай, Китай, 8 апреля, 2016, 06:53 — ИА Регнум. Власти Шанхая приняли новый закон, согласно которому кредитный рейтинг жителей города, которые не посещают своих престарелых родителей, будет снижен решением суда.

vs-t.ru Обрамление пустоты

Новый закон вступит в силу 1 мая. Таким необычным способом власти города пытаются защитить права пожилых граждан. С момента вступления в силу закона любой пожилой родитель может обратиться в суд, если его дети не посещают его в доме престарелых. После этого суд готовит постановление о снижении кредитного рейтинга гражданина, пишет «Сина синьвэнь».

Кредитный рейтинг влияет на все аспекты жизни в КНР. В случае если рейтинг гражданина недостаточно высокий, ему будет отказано в получении кредитов на жилье, автомобили и товары. Кроме того, кредитный рейтинг является одним из главных критериев при приеме на работу.

По состоянию на конец 2015 г. в Шанхае проживало 4,36 млн человек, чей возраст превышает 60 лет. К 2020 г. количество пожилых жителей Шанхая увеличится до отметки в 5,4 млн человек.