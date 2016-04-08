Красноярск, 8 апреля, 2016, 06:19 — ИА Регнум. В Красноярске состоялись общественные слушания «Об экологической ситуации в г. Красноярске, неотложных и стратегических мерах по её улучшению». Их результатом стало принятие обширной резолюции, включившей множество мер законодательного и практического характера.

lyalya.net Прижать загрязнителей

Принятая резолюция будет внесена на обсуждение Законодательного собрания и носит рекомендательный характер. Пункты резолюции включают, например, создание специального фонда, в который будут поступать средства от штрафов за экологические нарушения и из других источников. Деньги фонда будут расходоваться на осуществление экологических мероприятий.

Также предполагается корректировка краевого законодательства с целью обозначить временные рамки отсрочки, предоставляемой предприятиям, которые оказываются не в состоянии сразу ограничить объем вредных выбросов.

В беседе с ИА REGNUM участник слушаний руководитель общественной организации «Красноярский экологический фронт» Артем Карданец прокомментировал этот пункт: «Есть предельно допустимые концентрации, и законодательство предусматривает для тех, кто не укладывается в эти ПДК, некую отсрочку, которую устанавливает правительство Красноярского края. И практика показывает, что многие стационарные источники, то есть крупные предприятия, получали эту отсрочку уже не один раз, но так и не вышли на требуемый уровень выбросов».

Также было предложено выступить с предложением о корректировке федерального законодательства, чтобы вообще отменить возможность такой отсрочки для территорий, в которых состояние окружающей среды характеризуется как загрязненное или очень загрязненное.

По словам Карданца, сам он остался доволен итогом слушаний. «Представленные нами предложения были почти полностью отражены в резолюции. Собственно, слушания и проводились с целью выяснить, согласно ли общество на тот вариант комплекса мер, который предлагает администрация», — заявил он.

Другой общественник, председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, в интервью ИА REGNUM отметил что, по его ощущениям, это были «общественные слушания без мнения общественности», поскольку почти все время заняли выступления профессионалов. «Лично мне выступить так и не дали. В самом конце слушаний, на трибуну прорвались лишь пара каких-то общественников, но они произвели дикое впечатление, что-то эмоционально и сбивчиво говорили. Я же человек регламента: если мне не предоставляют слова, значит, не хотят слышать», — сказал он.

При этом Ходос подчеркнул, что некоторые из состоявшихся выступлений были достаточно интересными и полезными. «В особенности те, кто выступал от научного сообщества, выражали очень дельные мысли. Ученый из новосибирска поделился опытом решения аналогичных ситуаций. Представители надзорных органов разъяснили механизм своей работы», — заявил он, добавив, что выступавшие общественники делали акцент на разрушающей роли автотранспорта и видели в нем основной источник загрязнения.

Депутат красноярского горсовета Александр Глисков рассказал ИА REGNUM, что большинство озвученных общественность предложений и проектов давно известны (озеленение, общественный транспорт), вопрос заключается лишь в том, кто и на какие деньги будет все это осуществлять. «Были аккумулированы предложения по улучшению общественной ситуации в городе и в крае, хотя, как отмечали многие участники, эти предложения известны, очевидны. Вопрос в причинах, почему они не реализованы. Главное понять, будут ли под эти предложения подведены механизмы юридические, финансовые», — сообщил он.

«Давать рекомендации легко. Особенно в адрес городских властей много рекомендаций направлено, мол, вы и деревья высаживайте, и ливневку стройте, и трамваи, троллейбусы и электромобили внедряйте. Но любое из этих предложений требует значительных финансовых затрат, а само же законодательное собрание ежегодно нас урезает в финансовых возможностях», — пояснил Глисков. В завершение беседы он добавил: «Но вообще, у нас в горсовете экологические слушания проходят лучше — с эмоциями».