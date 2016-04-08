Якутск, 8 апреля, 2016, 06:23 — ИА Регнум. Комитет Госдумы России по земельным отношениям и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект «Об особенностях предоставления гражданам Российской Федерации земельных участков в Дальневосточном федеральном округе» с учётом большинства поступивших поправок. Механизм выделения «дальневосточных гектаров» хорошо проработан, начиная от выбора участка, подачи заявления и кадастрового оформления и вплоть до заключения договора и непосредственного предоставления земли в пользование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

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По словам статс-секретаря — заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Кирилла Степанова, при работе над законопроектом учтены большинство замечаний и уточнений.

«В соответствии с действующем Лесным кодексом не предусматривается возможность оформлять в собственность определенные земли. При подготовке ко второму чтению документ был значительно доработан. В представленном законопроекте предусмотрены с достаточном количестве нормы, направленные на обеспечение интересов государства. Земли Лесного фонда выделены в отдельную категорию, в отношении них срок безупречного пользования должен составлять 15 лет. Остальные земли можно оформить в аренду или собственность уже через пять лет», — подчеркнул Кирилл Степанов.

По его мнению, благодаря поправкам документ стал лучше: «Юридической и правовой неопределенности нет. Текст закона понятен, он реализуем с практической точки зрения, что подтверждено в экспертном заключении Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства». Отдельно замминистра отметил активную совместную работу с якутскими коллегами.

«Мы работали с Минвостокразвития плотно, — отметил спикер парламента Якутии Александр Жирков, — Кирилл Степанов выезжал в Якутию. Это все привело к тому, что значительная часть наших поправок и предложения парламента Якутия были приняты к рассмотрению и учтены. Сегодня осталось порядка 4−5 таких существенных предложений, принятие которых к рассмотрению и включению в тело законопроекта лишь усилило бы сам законопроект и сделало бы его более цельным, помогло бы его безболезненной реализации как на территории Якутии, так и в целом по всему Дальневосточному региону».

Как сообщало ИА REGNUM, за поправку, которой предлагается поэтапное введение в действие закона, депутаты республики намерены бороться дальше, привлекая представителей региона в совете Федерации.