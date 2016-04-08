Новосибирск, 8 апреля, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полпреде президента России в Сибирском федеральном округе выявила серьезные недоработки властей Хакасии, Тувы и Бурятии в ходе подготовки к пожароопасному периоду 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Лесные дали. 1884

«Комиссия выявила серьёзные недоработки властей Хакасии, Тувы и Бурятии. Республики не готовы к пожароопасному периоду. Региональные и муниципальные подразделения пожарной охраны развиты и оснащены слабо, что не позволяет обеспечивать должную защиту населённых пунктов от угрозы природных пожаров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, немало замечаний получено и другими сибирскими регионами, которые всё же получили оценку «готовы». Местным властям поручено устранить все недостатки до 15 апреля, в том числе провести опашку, создать минерализованные полос, провести очистку территорий, сформировать и оснастить маневренные группы для реагирования в случае осложнения обстановки, активизировать создание добровольных пожарных подразделений; подготовить водоемы для заправки воздушных судов.

Подготовка к паводкоопасному периоду, по данным МЧС, проведены более успешно. По итогам проверки все регионы получили оценку «готовы». «Одна из основных рекомендаций комиссии региональным властям — ответственная эксплуатация гидротехнических сооружений», — сообщают в ведомстве.