Дамаск, 8 апреля, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» признали применение запрещённого оружия в ходе столкновений с курдским ополчением в сирийском Алеппо, передаёт телеканал RT.

animalfotos.ru Мёртвые птицы

«Во время этих столкновений один из бригадных лидеров «Джейш аль-Ислам» в Алеппо применил запрещённое к использованию в такого рода противостояниях оружие», — говорится в заявлении группировки.

Подробностей о том, какого типа запрещённое оружие применялось, не приводится. При этом в заявлении утверждается, что санкционировавший применение запрещённого оружия бригадный командир был вызван в военный суд для назначения наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе стало известно, что боевики террористической группировки «Исламское государство» применили химическое оружие в ходе атаки на авиабазу сирийских правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор.

По предварительным данным, боевики использовали ракеты, начинённые отравляющим веществом иприт. Сообщалось, что некоторые военнослужащие правительственных войск после атаки на авиабазу испытывали удушье.