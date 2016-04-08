Пекин, 8 апреля, 2016, 05:42 — ИА Регнум. В Пекине состоялась встреча представителей служб безопасности стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Китай и страны ЮВА договорились о расширении сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом.

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«Наши страны разделяют близкие географические и культурные связи, общие интересы и общее будущее. Мы стали свидетелями укрепления доверия и сотрудничества между странами в сфере безопасности», — заявил на открытии мероприятия глава китайской делегации Мэн Цзяньчжу.

Чиновник поблагодарил азиатские страны за оказанную КНР поддержку в борьбе с терроризмом и подчеркнул, что сотрудничество в этой области может быть значительно расширено, пишет «Чжунго жибао».

Китайская сторона предложила создать общую стратегию устойчивого сотрудничества для обеспечения безопасности на всей территории Азии. Приглашенные делегации согласились с позицией Пекина по этому вопросу и подтвердили готовность к сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте стало известно, что Китай и Индонезия расширят сотрудничество в борьбе с экстремизмом и терроризмом. С соответствующим заявлением на очередной пресс-конференции выступил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.