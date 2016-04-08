Тюмень, 8 апреля, 2016, 06:47 — ИА Регнум. Счётная палата выявила в Тюменской области нарушения на 318 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе местного парламента.

135.ru Уголовные дела

Как отметил глава региональной Счётной палаты Дмитрий Огородников, за 2015 год по итогам проверок было возбуждено восемь уголовных дел, шесть из которых заведено в Переваловском муниципалитете.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий сообщил о том, что Счетная палата провела 109 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проверив более 56 миллиардов рублей, которые были направлены бюджетополучателям.

Как сообщает RARK.72, на заседании регионального парламента выяснилось, что фактически Тюменская облдума не контролирует расход многомиллиардных средств по программе «Сотрудничество» — над деньгами, перечисленными в ХМАО и ЯНАО на строительство различных объектов. Была названа причина — нежелание сотрудничать Счетных палат этих субъектов друг с другом.

«Югра только в этом году включила в план проверки три объекта. Значит, лед с треском, но тронулся? Но Ямал — ни одного», — заявила депутат Галина Резяпова, которая избрана в Тюменскую облдуму от ХМАО. На сегодня депутатф смогли проконтролировать строительство Нижневартовской больницы на 1100 мест, цена которой за несколько лет строительства выросла с 4 до 14 млрд рублей.

Свои сомнения и подозрения в коррупционной составляющей в округах высказал депутат Михаил Селюков: «Югра не так давно выпустила нормативный акт, в котором они опять хотят привлечь 14 млрд рублей из бюджета Тюменской области на приобретения объектов. В Сургуте, например, приобрели детский сад. Цена вопроса 532 млн рублей, такой же точно детский сад стоит порядка 300 млн. Но все-таки приобретаем мы же, и здесь Счетная палата наша должна провести оценку эффективности».