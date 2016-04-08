Пекин, 8 апреля, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Совместные учения США и Филиппин вблизи островов Сиша в акватории Южно-Китайского моря значительно дестабилизируют обстановку в регионе. Ведущие китайские политологи возмущены действиями Вашингтона.

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«Манила стремится расширить свою территорию до рифа Мэйцзи. США демонстративно поддерживают планы Филиппин. Очевидно, что Филиппины являются разменной фигурой в противостоянии Соединенных Штатов и Китая», — отмечает научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сиюй.

США, продвигая идею свободы судоходства в Южно-Китайском море, стремятся любыми путями вмешаться в отношения КНР с другими странами и нарушить стратегические интересы Китая, пишет «Наньцзао жибао».

По словам директора Народного консультативного комитета экспертов НОАК Инь Чжо, Вашингтон использует ситуацию в Южно-Китайском море для стимулирования ухудшения отношений Китая со своими соседями.

По мнению эксперта, США стремятся организовать коллективное сдерживание Китая силами Японии, Филиппин и Австралии.

В проходящих в настоящее время совместных учениях приняли участие военнослужащие из Австралии. Вьетнам и Япония направили своих офицеров в качестве наблюдателей.

11-дневные учения, в которых задействованы 8 тыс. военнослужащих США и Филиппин, начались 4 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале марта эскадра американских кораблей во главе с авианосцем John C. Stennis прибыла в акваторию Южно-Китайского моря. Эскадра представлена двумя крейсерами, авианосцем и двумя эсминцами.