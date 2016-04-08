Искитим, Новосибирская область, 8 апреля, 2016, 05:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области в рамках расследования уголовного дела по факту разбойного нападения коллекторов на семью и совершения насильственных действий сексуального характера возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России. На этот раз дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

vchasnoua.com Приговор суда

Напомним, ранее по этому же случаю были возбуждены еще два уголовных дела — по факту разбойного нападения (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и по факту совершения насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ­). Эти уголовные дела соединены в одно производство.

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«В настоящее время следователями проведены обыски в организациях, выдавших займы потерпевшим, проверяется информация о связи представителей указанных организаций с произошедшим нападением, проводятся иные необходимые следственные действия. Уголовное дело передано для производства предварительного расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Новосибирской области», — уточнили ИА REGNUM в областном Следственном управлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 30 марта в городе Искитим Новосибирской области четверо неизвестных мужчин напали на семью из трех человек в их собственном доме. Они избили мужа и несовершеннолетнего сына хозяйки квартиры, а с ней самой совершили насильственные действия сексуального характера. Сама женщина утверждает, что причиной действия коллекторов стал ее долг по микрозайму. В 2015 году она взяла в компании микрозаймов пять тысяч рублей, но долг вовремя не вернула. Неизвестные потребовали вернуть 240 тысяч рублей в счёт погашения кредита. Следователи позже выяснили, что фактическая задолженность женщины по полученному займу составила 80 тысяч рублей. Муж должницы ранее заявил, что они просто забыли про долг по займу.

Дело получило широкий общественный резонанс. О своем решении взять расследование этого дела на особый контроль ранее заявили председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, органы прокуратуры Новосибирской области, депутат Государственной Думы Валерий Рашкин (КПРФ) и уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

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