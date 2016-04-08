Москва, 8 апреля, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон хочет вступить в КПРФ и отвечать за работу с молодёжным подразделением партии. Об этом он заявил 7 апреля в интервью «Ленте.ру».

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«У меня за плечами успешная спортивная карьера. Собираюсь, пользуясь этим фундаментом, помогать другим. Вижу себя в политике. Жду получения российского паспорта, чтобы вступить в КПРФ», — сообщил Монсон.

Следует отметить, что в компартии заявления спортсмена не были восприняты с энтузиазмом. Как заявил «Русской службе новостей» депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, Джефф Монсон «совсем не комсомолец, ему 40 лет» ему следует «выучить русский язык».

«Чтобы что-то возглавлять, надо для начала что-то сделать. Он даже не знает, что такое молодёжное крыло и комсомол. Он вырос там, где запрещены коммунистические слова и названия. В Америке фактически выжжена была коммунистическая идея», — отметил Коломейцев.

По мнению представителя КПРФ, к подобным заявлениям можно относиться только с юмором. «Это пиар неудачный. Бред это сивой кобылы. Я ничего не хочу сказать плохого, но рукопашный бой — это с отбитыми головами ребята. Они все чуть постарше будут страдать болезнью Паркинсона», — пояснил коммунист.

Как передавало ИА REGNUM, Джефф Монсон ожидает получения гражданства России с начала 2015 года. В своей профессиональной карьере Монсон одержал 63 победы и 23 поражения, один поединок был сыгран вничью.