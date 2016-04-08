В Техасе произошёл пожар на предприятии ExxonMobil
Остин, США, 8 апреля, 2016, 03:10 — ИА Регнум. Пожар произошёл 7 апреля на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий США в штате Техас, передаёт ABC News.
beriki.ru
Сильный пожар в США
По информации телеканала, пожар произошёл на заводе корпорации ExxonMobil в городе Бейтаун. По заявлению компании, никто из сотрудников или пожарных не пострадал
Местные СМИ сообщают, что клубы дыма в результате пожара видны за несколько километров. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.