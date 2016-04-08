Ереван, 8 апреля, 2016, 07:35 — ИА Регнум. МИД ФРГ предложил план из семи пунктов, который должен способствовать смягчению потенциала насилия в Нагорном Карабахе и обозначить путь к устойчивому и мирному разрешению конфликта, заявил 7 апреля дипломатический источник МИД ФРГ, сообщает РИА Новости.

President.am Встреча президента Армении Сержа Саргсяна с министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

«Немецкий план из семи пунктов для начала урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе должен помочь смягчить острый потенциал насилия, а также обозначить путь к устойчивому и мирному разрешению конфликта», — заявил дипломат, добавив, что, «по сути, речь идет об укреплении режима прекращения огня и вступлении в урегулирование конфликта путем диалога, а также мерах по стабилизации и созданию доверия».

По словам источника, нынешний статус-кво в регионе, с точки зрения МИД, «является несостоятельным в долгосрочной перспективе», по мере продолжительности конфликта «риск рецидивирующего и все более массового насилия по линии соприкосновения и на границе между двумя странами возрастает».

«Министр иностранных дел Германии будет использовать в этой сложной ситуации пространство для действий, обусловленное его председательством в ОБСЕ», — сказал дипломат.

6 апреля, в тот же день, когда Армении и Азербайджану, при посредничестве Москвы, удалось договориться о прекращении огня, президент Армении Серж Саргсян в Берлине встретился с министром иностранных дел ФРГ, действующим председателем ОБСЕ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«То, что в трудную минуту я здесь, более чем красноречиво говорит о той важности, с которой Армения относится к двусторонним отношениям, а также к руководству Германии как председательствующей в ОБСЕ страны», — сказал Саргсян, подчеркнув, что учитывая, что сопредседателям Минской группы доверено урегулирование нагорно-карабахской проблемы, ожидания велики именно от ОБСЕ. Президент отметил, что ожидаются действенные шаги, направленные на установление мира, а после восстановления режима перемирия 1994 года, применение механизмов его строжайшего соблюдения.

В Армении, однако, считают, что нельзя подписывать какой-либо новый договор, в обход подписанному в 1994 году соглашению о прекращении огня, одной изсторон которого был Карабах.