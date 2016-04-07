Петропавловск-Камчатский, 8 апреля, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Трудовая инспекция на Камчатке после сообщений в СМИ о забастовке строителей, занятых на возведении военных объектов на базе подводных лодок в Вилючинске, провела проверку деятельности филиала «Дальспецстроя» — «Строительного управления № 707». Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в инспекции, факт задержки зарплаты подтвержден и выдано предписание погасить долги до 14 апреля.

Осное гнездо Осиное гнездо

При этом ранее «Дальспецстрой» сообщал, что долги составляют около 9 млн рублей, но в инспекции уточнили, что они превышают 10 млн.

«Есть долги за февраль в размере 6 млн 927 тыс. рублей и за начало марта — 3 млн 154 тыс. рублей», — сказали в трудинспекции, отметив, что если предписание о погашении долгов не будет выполнено, руководство предприятия ждет административная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 28 работников филиала отказались продолжать работу из-за долгов предприятия, однако в «Дальспецстрое» не считают это забастовкой.

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СУ 707 занимается строительством объектов инфраструктуры на базе атомных подводных лодок в Вилючинске, в том числе здесь такие объекты, как хранилище боеприпасов и пирсы для новейших подлодок типа «Борей». По классификации НАТО данная база значится как «осиное гнездо».