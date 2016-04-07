Бухарест, 8 апреля, 2016, 02:53 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолёт США вечером 7 апреля совершил вынужденную посадку в Румынии из-за задымления в кабине пилотов, передаёт Mediafax.

worldweapon.ru Военно транспортный самолёт США

По информации источников агентства, самолёт Boeing C-17 возвращался из Ирака на базу в Германии. На борту воздушного судна находились 39 человек, а также, предположительно, военное снаряжение.

Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Михаила Когэлничану в Констанце. В настоящее время проводится техническая проверка воздушного судна. В случае отсутствия каких-либо неполадок самолёт продолжит рейс.