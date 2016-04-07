Мюнхен, Германия, 8 апреля, 2016, 02:32 — ИА Регнум. Полиция германской земли Бавария 7 апреля задержала двух мужчин, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил прокурор Мюнхена Томас Штайнкраус-Кох, передаёт агентство Reuters.

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Как сообщается, 46-летний гражданин Ирака и 29-летний нигериец были задержаны в расположенном неподалеку от Мюнхена городе Фюрстенфельдбрук. Позднее оба были заключены под стражу.

По заявлению полиции, задержанные лица готовили «серьёзную террористическую атаку», вместе с тем на текущий момент они не представляли непосредственной угрозы для общества. Сообщается, что в ходе расследования дела никаких подозрительны предметов найдено не было.