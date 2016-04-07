Дамаск, 8 апреля, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Не менее 100 турецких силовиков вошли на территорию Сирии через КПП в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на представителя курдских отрядов самообороны.

vegchel.ru Турецкая армия

Следует отметить что это уже не первое нарушение сирийской границы со стороны Турции. Так, в конце февраля сообщалось о проникновении турецких военных в Турцию на глубину 200 метров в направлении курдского населённого пункта Африн, где турецкие силовики начали обустраивать военные позиции.

Напомни, президент Сирии Башар Асад, а также российская сторона уже неоднократно указывали, что власти Турции напрямую поддерживает террористов в Сирии, обеспечивая группировки новыми боевиками, а также вооружением и боеприпасами. В Москве расценивают данные действия как нарушение резолюций Совета безопасности ООН.