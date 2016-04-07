Курды сообщают о вторжении 100 турецких спецназовцев на территорию Сирии
Дамаск, 8 апреля, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Не менее 100 турецких силовиков вошли на территорию Сирии через КПП в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на представителя курдских отрядов самообороны.
Следует отметить что это уже не первое нарушение сирийской границы со стороны Турции. Так, в конце февраля сообщалось о проникновении турецких военных в Турцию на глубину 200 метров в направлении курдского населённого пункта Африн, где турецкие силовики начали обустраивать военные позиции.
Напомни, президент Сирии Башар Асад, а также российская сторона уже неоднократно указывали, что власти Турции напрямую поддерживает террористов в Сирии, обеспечивая группировки новыми боевиками, а также вооружением и боеприпасами. В Москве расценивают данные действия как нарушение резолюций Совета безопасности ООН.