Анкара, 8 апреля, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Власти Турции не могут расследовать убийство командира российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, так как преступление было совершено на территории другого государства. Об этом заявил адвокат Альпарслана Челика, взявшего на себя ответственность за убийство российского лётчика, Мурат Устюндаг, передаёт телеканал RT.

ИА REGNUM

«У нашей полиции нет полномочий ехать в Сирию и искать там виновных в гибели пилота, к тому же там продолжается война. Гражданин какой страны мог стрелять в пилота и убить его, понять и тем более доказать невозможно. Там сражаются турки, арабы, туркмены, черкесы», — заявил адвокат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Мурат Устюндаг исключил возможность выдачи гражданина Турции Альпарслана Челика российским правоохранительным органам. «Турецкие законы этого не допускают. Это даже не обсуждается. Что угодно можно обсуждать, но не вопрос о выдаче турецкого гражданина в другую страну», — сказал адвокат.

В то же время он отметил, что российская сторона может стать участником судебного процесса над Челиком в Турции, если направит Турции соответствующий запрос, и он будет одобрен.

Напомним, неонацист Челик, который воевал в Сирии на стороне боевиков, был задержан в турецком городе Измир, за незаконное хранение оружия, а также по подозрению в мошенничестве. Позднее он был арестовал.

Ранее сообщалось, что Челик признался в убийстве Олега Пешкова, однако позднее в ходе следствия он заявил, что лично не стрелял в российского пилота, самолет которого был преднамеренно сбит турецкими ВВС. По его словам, Олега Пешкова могли убить члены другой группы боевиков, воевавшие на стороне сирийских туркменов.