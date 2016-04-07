Ереван, 8 апреля, 2016, 01:11 — ИА Регнум.

Президент Армении Серж Саргсян, вернувшись из Берлина, поздним вечером 7 апреля принял прибывшего с визитом в Армению председателя правительства России Дмитрия Медведева.

President.am

В начале встречи президент Армении рассказал Дмитрию Медведеву о том, как развивались события последних дней в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразив надежду на то, что страны-сопредседатели минской группы смогут оказать посредническое содействие в нормализации ситуации. Он также выразил сожаление в связи с тем, что обострение ситуации в регионе стало причиной отмены заседания Евразийского межправительственного совета ЕАЭС.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, Серж Саргсян с сожалением отметил, что визит приходится на сложное время: Азербайджан в очередной раз пытался решить карабахский вопрос военным путем. Была предпринята попытка провести широкомасштабную операцию с использованием всего спектра вооружений, имеющегося в арсенале Азербайджана. «Преступно, но это вооружение было использовано и против мирного населения — погибли дети, пожилые люди. Но благодаря профессиональным действиям бойцов Армии обороны, эта попытка сорвалась», — сказал Серж Саргсян.

Он также отметил, что в Армении вызвал большой резонанс тот факт, что азербайджанцы в полную силу использовали те вооружения, которые они приобрели за последнее время в России. «Это понятно, потому что в Армении народ считает Россию ближайшим союзником и другом. Сегодня сложилась такая ситуация, что мы не исключаем очередной провокации, потому что и на медийном поле, и вчера, и сегодня эти провокации идут. И мы, конечно, не имея больших иллюзий ожидаем от сопредседателей Минской группы и от наших союзников адресных заявлений и конкретных действий. Потому что вторая попытка, я думаю, приведет к широкомасштабной операции, потому что с самого начала мы как страна-участница Соглашения о прекращении огня 1994 года не могли остаться в стороне от всего этого. И, конечно, Дмитрий Анатольевич, я сожалею, что некоторые наши партнёры из стран-участниц Евразийского экономического союза отказались приехать в Ереван для участия в заранее спланированном мероприятии. Я не знаю, этим они насколько помогли Азербайджану, но что точно подорвали авторитет нашей организации — это однозначно», — отметил Серж Саргсян.

Дмитрий Медведев в свою очередь проинформировал, что российская сторона провела в Ереване переговоры, обсудила весь спектр экономического сотрудничества между странами, были подписаны важные документы как например, по ценообразованию на газ.

«Не скрою, конечно, визит, согласованный визит, официальный визит правительственной делегации пришелся на очень трудный период, но мы планов менять не стали. Мы считаем, что это наш долг как партнера Армении — получить информацию из первых рук, что называется, разобраться в том, что происходит, но и конечно, сделать всё от нас зависящее как от партнера, союзника и в то же время участника Минской группы для того, чтобы события развивались по спокойному сценарию. Мы исходим из того, что сейчас самое главное сохранить мир, вернуться за стол переговоров, даже несмотря на то, что фон для этих переговоров, мягко говоря, не самый лучший. В любом случае, никакой альтернативы мирным переговорам, спокойным беседам не существует. С этим связана и моя нынешняя поездка. Хотел бы с вами кое-что обсудить из того что можно было бы сделать в самом ближайшем будущем», — сказал Медведев.