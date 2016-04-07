Минск, 8 апреля, 2016, 00:53 — ИА Регнум. «Нижегородская область знаковая область — из всех регионов РФ это восьмой наш партнёр по товарообороту», — заявил 6 апреля в Нижнем Новгороде зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко, принявший участие в 14-м заседании Совета делового сотрудничества Белоруссии и Нижегородской области.

sb.by Одобрение

В ходе заседания был подписан ряд документов, касающихся сотрудничества постсоветской республики и Нижегородской области в различных сферах — «экономике, политике и гуманитарной составляющей», сообщила пресс-служба Совмина Белоруссии. В частности, было достигнуто соглашение по поставке ацетилциангидрида с белорусского ОАО «Нафтан» на предприятие ООО «ММА» в Дзержинске, которое будет производить метилметакрилат, необходимый для производства органического стекла.

«Также подписан контракт между ООО «Нижегородлифтмаш» и ОАО «Могилевлифтмаш» на поставку 131 лифта в Белоруссию», — сказано в официальном сообщении. Семашко посетил два, по его мнению, знаковых завода — ГАЗ и «Нижегородский завод 70-летия Победы».

«Я констатировал, что ГАЗ вошёл в свою нишу на рынке автомобилей и преуспел в нише легких грузовых автомобилей, автобусов. За последние два года они многое наработали, появились новые модели, это сказалось на результатах продаж, финансах. Также я посетил завод, который открывал ваш президент Владимир Путин. Скажу, что я таких заводов еще не видел. Он по своему уровню оснащения во много раз превосходит аналогичный в Китае, который я посетил на прошлой неделе. По итогам прошлой пятилетки сотрудничества мы пришли к выводу, что Нижегородская область развивается успешно. Также мы условились с руководством ГАЗа о том, что в ближайшие два года сформируем и будем реализовывать совместную программу по автокомпонентам. Одна из задач на ближайшую пятилетку — выйти на миллиард долларов по товарообороту между Нижегородской областью и республикой Белоруссия», — заявил зампред правительства постсоветской республики.

Семашко заявил также, что Белоруссия и Нижегородская область намерены в ближайшие годы увеличить товарооборот до $1 млрд после падения до $500 по итогам 2015 года. Он отметил: «Нижегородская область знаковая область — из всех регионов РФ это восьмой наш партнёр по товарообороту».

Заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что заседание было полезным. В частности, сказал он, переговорщики «определили стратегическую задачу на этот год и еще на пять лет вперед».

В пресс-службе СМ РБ уточнили заявление Семашко по товарообороту Белоруссии и Нижегородской области по итогам 2015 года — он составил $482,9 млн: экспорт из Нижегородской области составил $250,6 млн (+5%), импорт — $232,2 млн. По итогам прошлого года Белоруссия заняла второе место после Нидерландов по объему товарооборота с Нижегородской областью из 140 стран — внешнеторговых партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата, объём внешней торговли товарами Белоруссии за 2015 год рухнул на 25,6% до $56,9972 млрд. В частности, товарооборот с Россией за 2015 год упал на 26,3% до $27,5333 млрд: белорусский экспорт сократился почти на треть — до $10,3891 млрд (-31,6%), импорт — до $17,1442 млрд (-22,7%). Отрицательное сальдо торговли с Россией у Белоруссии уменьшилось (-$6,7551 млрд).