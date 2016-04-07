Саратов, 8 апреля, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Арбитражный суд Саратовской области прекратил дело по иску жителя города Балаково Николая Суворова против президента России Владимира Путина. Об этом говорится в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

116almet.ru Конституция Российской Федерации

В решении арбитража указывается, что согласно главе 4 Конституции президент России «наделяется соответствующим полномочиями, осуществление которых являетсяего прерогативой, и суды, в том числе Арбитражный суд, не вправе вмешиваться в егодеятельность».

Кроме этого, суд напомнил, что в силу статьи 91 Конституции президент России обладает неприкосновенностью, что означает невозможность привлечения его «к любой установленной федеральным законодательством ответственности, в том числе уголовной».

В решении также указывается, что арбитражному суду подведомственны только «дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности». «Таким образом, данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде», — заключили в арбитраже.