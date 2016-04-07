София, 8 апреля, 2016, 00:08 — ИА Регнум. 20% болгарских детей не посещают школу по причине бедности. Об этом 7 апреля заявила омбудсмен Майя Манолова на круглом столе в парламенте, посвящённом роли омбудсмена в защите прав несовершеннолетних, передаёт «Болгарское национальное радио».

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По словам Маноловой, детская бедность на сегодняшний день остаётся проблемой номер один в Болгарии. В реформе нуждается и детское правосудие, отметила омбудсмен.

«Столкновение ребёнка с судебной системой становится определяющим в его дальнейшей жизни, поэтому при проведении реформы акцент должен быть сделан на том, чтобы голос детей был услышан не только в уголовных, но и в административных и гражданских производствах», — подчеркнула она.

Манолова отметила, что дети в Болгарии сегодня не знакомы со своими правами и не знают, куда можно обратиться с жалобой в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, исследованию ЮНИСЕФ, проведённое в минувшем году, показало, что около 22% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в Болгарии нигде не учатся и не работают. По проценту социально и экономически неактивной молодёжи Болгария занимает первое место среди стран Евросоюза, причём данный показатель в стране в два раза превышает средний по ЕС.

Эксперты ЮНИСЕФ отмечают, что в Болгарии наблюдается тревожная тенденция исключения молодёжи из образовательного процесса и рынка труда. Основными причинами этого называются влияние семейной и социальной среды, низкий уровень жизни и личная мотивация.

Согласно исследованию, ежегодные экономические потери Болгарии от неучастия молодёжи на рынке труда составляют приблизительно 1 млрд евро.