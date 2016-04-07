Дамаск, 7 апреля, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Отряд из сотни турецких спецназовцев вошел на территории Сирийской Арабской Республики через контрольно-пропускной пункт в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в курдских отрядах самообороны.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий ВС Турции

Сообщается, что Турция ввела на территорию Сирии 100 бойцов сил особого назначения. Отряд вошел в Сирию через КПП Баб аль-Хиуа в провинции Идлиб.

Напомним, власти Российской Федерации не раз указывали, что Турция напрямую поддерживает террористические группировки в Сирии. Снабжение боевиков оружием и боеприпасами, а также рекрутами идет через территорию Сирии. Боевики продают Турции нефть, которую незаконно добывают в захваченных провинциях Сирии и Ирака.