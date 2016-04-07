Кишинёв, 7 апреля, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Россия не может вывезти хранящиеся на складах в Колбасне (Приднестровье) боеприпасы и вооружение из-за нестабильной и небезопасной ситуации на Украине. Об этом заявил 7 апреля на пресс-конференции в Кишиневе посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, как только появится возможность вывезти вооружения, это будет сделано, и автоматически отпадет необходимость в присутствии в Приднестровье Оперативной группировки российских войск (ОГРВ). Спрогнозировать какие-то сроки дипломат затруднился, однако отметил, что боеприпасы можно вывезти только через территорию Украины. «Не представляю человека, который бы осмелился везти сейчас такие смертоносные грузы через Украину, когда там происходят такие драматические события», — добавил он.

Что касается переформатирования миротворческой миссии в Приднестровье, то, по словам дипломата, это станет возможным после того, как стороны конфликта выйдут на «реальные политические договоренности», и «придут к пониманию как жить дальше».

В последний раз, отметил Губарев, стороны были близки к таким договоренностям в 2003 году. Речь — о «Меморандуме Козака», который предполагал создание единого федеративного государства. Однако подписание документа тогда под давлением Запада было в последний момент сорвано тогдашним президентом Молдавии Владимиром Ворониным.

С тех пор, напомнил дипломат, в Кишиневе в 2005 году был в одностороннем порядке принят закон «об особом статусе населенных пунктов на левом берегу Днестра», виртуально наделявший Приднестровье статусом автономии. А в сентябре 2006 года в Приднестровье прошел референдум, на котором 97% населения проголосовали за курс на независимость и свободное присоединение к России.

«Наша задача выдернуть из грунта два якоря, которые держат переговорный процесс, чтобы и в Кишиневе, и в Тирасполе было общее понимание того, как жить дальше», — сказал Губарев. Ключ к решению вопроса о статусе Приднестровья, по его словам, находится «не в Москве, не в Вашингтоне, не в Брюсселе, не в Вене, а в Кишиневе и Тирасполе». «Этот статус будет таким, на который согласятся жители обоих берегов Днестра», — подвел итог Сергей Губарев.

Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев 5−7 апреля посетил Молдавию и Приднестровье в рамках визита представителей посредников и наблюдателей в переговорном процессе.