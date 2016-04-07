Алеппо, Сирия, 7 апреля, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» атаковали многострадальный сирийский город Алеппо химическим оружием. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на официального представителя сирийских курдов Рейзана Хейду. Эту информацию также подтвердил один из врачей Красного Полумесяца.

srf.ch Символы организаций «Красный крест» и «Красный Полумесяц»

Сообщается, что в Алеппо зафиксированы случаи поражения мирных жителей и бойцов отрядов курдского ополчения (YPG) отравляющими газами после обстрелов боевиками района Шейх Максуд.

Хейду подчеркнул, что некоторые их пострадавших находятся в критическом состоянии. Они доставлены в местную больницу, где работают врачи Красного Полумесяца.

Пострадавшие сообщают, что после разрывов снарядов, запущенных боевиками «ан-Нусры», образовался желтый дым со странным запахом.

Врач из Красного Полумесяца заявил, что в больницу, где он работает, поступили четверо пострадавших от отравления газами. У них сильные конвульсии, спазмы и рвота — эти симптомы характерны для отравления ядовитыми газами.

Боевики «ан-Нусры» уже несколько дней подряд пытаются наступать на позиции курдских ополченцев в Алеппо. Накануне боевики нанесли удары по курдским отрядам из РСЗО «Адский огонь». Огонь велся из района Ашрафия. После этого они в очередной раз попытались наступать.

Сегодня также была попытка начать наступление на позиции курдов. Сообщается о 20 погибших.