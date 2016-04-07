Москва, 7 апреля, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Ольга Дергунова покидает свой пост и переходит на работу в банк ВТБ. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правительстве и банковских кругах.

investcafe.ru Ольга Дергунова

Сообщается, что Дергунова переходит на работу в ВТБ и займет там должность заместителя председателя правления банка. источники утверждают, что отставка Дергуновой с поста главы Росимущества может произойти уже на этой неделе.

В самом Росимуществе эту информация никак не прокомментировали. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова сообщила, что подписанных Дмитрием Медведевым документов об отставке Дургуновой в пресс-службе правительства нет.

По данным источников причиной ухода Дергуновой из правительства стало то, что она не смогла сработаться с нынешним составом правительства. В частности, у Дергуновой были разногласия с руководством Минэкономразвития. В прошлом году Дергунова даже получила выговор от председателя правительства Дмитрия Медведева.